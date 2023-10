TikTok e Sesi Lab se unem para impulsionar a ciência e educação

Explorar as diversas formas de aprendizado e a divulgação científica, esse é o objetivo do TikTok e Sesi Lab, que se uniram para popularizar temas de arte, ciência e tecnologia por meio da plataforma e de ativações no museu 100% interativo localizado próximo a Rodoviária do Plano Piloto. A união tem como principal desafio promover o uso inovador de ferramentas digitais e de comunicação para experimentação de novas formas de aprender e ensinar.

“As pessoas pensam no TikTok como uma plataforma de dancinha, e talvez até tenha sido há uns três anos atrás, mas hoje ele é muito mais que isso. Temos um boom nos conteúdos de livros, um fenômeno que inclusive transformou e está transformando o mercado editorial. A educação é um um pilar muito importante de conteúdo dentro do TikTok e tentamos maximizar todas essas oportunidades que a gente tem”, comentou Fernando Gallo, diretor de políticas públicas do TikTok no Brasil, durante evento de lançamento da parceria.

Programada para durar 12 meses, a parceria, que visa criar conteúdos educativos por meio da inovação, buscará divulgar possibilidades de uso da plataforma para a promoção do empreendedorismo, além de abordar temas cruciais como segurança e saúde mental de forma diversificada, mantendo um diálogo com a juventude, proporcionando experiências educativas acessíveis e envolventes.

"A educação é o principal pilar do Sesi, e quando instalamos o SESI Lab bem na entrada da Esplanada dos Ministérios e ao lado da Rodoviária do Plano Piloto foi justamente para ressaltar, de forma inequívoca, que a nossa principal vitrine é uma educação de qualidade, que transforma e que é lúdica", explicou Paulo Mól, diretor de Operações do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Ações compartilhadas

A primeira colaboração concreta entre o TikTok e o Sesi Lab ocorrerá em novembro, durante a 8ª edição do Night Lab. O evento, destinado a aproximar o público adulto de temas científicos, será realizado em parceria entre as duas organizações. Na quinta-feira (1/11), das 19h até meia noite, o museu estará de portas abertas para abordar o tema “Futuros possíveis” e contará com palestras, oficinas maker e ativações dentro e fora do museu.



A influenciadora Kananda Eller (@deusacientista), mestre em Ciências Ambientais e membro do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok, será uma das palestrantes destacadas durante o evento. Sua abordagem criativa e acessível tornou a ciência mais próxima das comunidades online, refletindo o compromisso conjunto do TikTok e do Sesi Lab em democratizar o acesso ao conhecimento.