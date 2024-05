Edson Natale lança livro ‘A música no Brasil que você toca’

Edson Natale lança, neste sábado (4/5), na Oto Livraria (302 norte) o livro A música no Brasil que você toca. A obra reúne histórias que se cruzam a partir da música, baseado no repertório do autor. O lançamento conta com a presença do autor, a partir das 16h.

Em A música no Brasil que você toca, Natale, reúne 30 anos de pesquisas e vivências de encontros musicais. O autor alinha histórias, causos e acontecimentos da música brasileira e conta a história do Brasil por meio da música.

O livro agrega 11 capítulos e mantém do início ao fim a ambiguidade que o título propõe. Edson Natale estará presente na Oto livraria para uma sessão de autógrafos.