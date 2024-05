Anitta recusa convite do Met Gala para estar no show de Madonna no RJ

Anitta no Met Gala 2022 - (crédito: Getty Images via AFP)

Anitta recusou o convite para o Met Gala, baile beneficente realizado anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, que acontece na próxima segunda-feira, 6 de maio. O motivo é ilustre: estar no show de Madonna no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa americano ExtraTV, Anitta disse ser importante para ela estar no Brasil num momento "histórico". Especula-se que a cantora possa fazer uma participação especial no show da Rainha do Pop, no sábado, 4.

"Já fui ao Met Gala três vezes. Foi muito bom, quero voltar no ano que vem. Mas neste ano, Madonna vai fazer um show no Brasil, encerrando sua turnê, na Praia de Copacabana. É para mais de 1 milhão de pessoas. Nós temos uma música juntas em português, um funk do Brasil, que está em um álbum dela", disse Anitta. "Quando eu fui convidada, pensei: Eu definitivamente vou estar lá. É muito histórico para o meu país. Só se fala disso. Então, para mim, é muito importante estar lá nesse momento", completou ela, sem deixar claro se vai apenas assistir ao show ou se fará parte de algum momento especial. Veja o vídeo

Anitta vai participar do show de Madonna?

Embora nada esteja confirmado, fãs especulam a participação de Anitta no show de Madonna. Todos os shows da turnê atual da cantora, a Celebration Tour, contaram com uma participação surpresa. Durante a música Vogue, Madonna chama uma personalidade que, no show, é apelidada de "Ballroom B*tch". Ao lado da estrela, o convidado observa e "julga" os dançarinos.

Anitta foi o primeiro nome cogitado, já que as duas trabalharam juntas na música Faz Gostoso, de 2019. Na terça-feira, 30, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou que a brasileira teria conseguido disponibilidade para se apresentar com Madonna. Segundo o colunista, as duas podem até cantar a faixa, que não figura na setlist oficial da turnê. Procurada pelo Estadão, a assessoria de Anitta disse não ter "nada a declarar". Clique aqui para saber outros nomes cotados para ser o convidado surpresa de Madonna.