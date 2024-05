Netflix divulga fotos de distopia brasileira com Bruno Gagliasso

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (2/5), as primeiras imagens do novo filme brasileiro Biônicos. Dirigido por Afonso Poyart, o longa de ficção-científica conta no elenco com Gabz, Jessica Córes, Bruno Gagliasso e Christian Malheiros. A produção nacional estreia na plataforma digital no dia 29 de maio.

A história se passa em 2035, época em que o mundo foi transformado pela tecnologia. Nesse futuro distópico, duas irmãs disputam no salto em distância, onde próteses biônicas dominam os esportes. Porém, a rivalidade as leva a um caminho sinistro. No filme, ambição, dilemas morais e conflitos familiares se desenrolam em um cenário cyberpunk, com cenas de ação.

O filme também tem participações especiais de Klebber Toledo, Paulo Vilhena, Nill Marcondes e Danton Mello. Além da direção, Afonso Poyart assina o roteiro com Josephina Trotta. A produção é o primeiro trabalho brasileiro deste gênero produzido pela Netflix.