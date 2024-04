Netflix revela as primeiras imagens de Senna, série sobre a vida do piloto

A Netflix divulgou nesta terça-feira (30/4) as primeiras imagens de Senna, série inspirada na história de Ayrton Senna, o piloto mais marcante da história do país e um dos mais importantes da Fórmula 1. O vídeo tem uma narração que recria as falas de Galvão Bueno na vitória do atleta em Interlagos em 1991. Memórias e momentos marcantes da trajetória do ícone aparecem rapidamente no

teaser.

Com Gabriel Leone interpretando o piloto, a série conta com seis episódios que mostram a trajetória, as alegrias, as tristezas e os desafios na carreira e vida pessoal de Ayrton. O ponto inicial da série é quando o piloto se muda para Inglaterra para competir na Fórmula Ford. A produção é de Vicente Amorim e ainda não tem data de estreia, mas é esperada para 2024.

O elenco conta com personagens emblemáticos na história do piloto como Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) e o chefe de equipe da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), além do próprio Galvão (Gabriel Louchard). Alice Wegmann interpretará Lilian, primeira esposa de Ayrton e Adriane Galisteu será vivida por Julia Foti.

Confira o teaser: