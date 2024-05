‘Mufasa: O rei leão’, novo live action da Disney, ganha 1º trailer

Mufasa: O rei leão é o novo live action da Disney. O filme narra a história de Mufasa quando filhote através de flashbacks. A nova experiência cinematográfica será lançada dia 20 de dezembro.

Com uma mistura de novos enredos, Mufasa: O rei leão é um convite para os fãs dos clássicos da Disney e novos admiradores. O longa conta com a dublagem de Beyoncé Knowles-Carter como Nala e Blue Ivy Carter como Kiara, filha do Rei Simba e da Rainha Nala.

Mufasa: o Rei Leão mistura técnicas de live-action com imagens geradas por computador. O filme é assinado por de Barry Jenkins (Moonlight: Sob a luz do luar), com produção de Adele Romanski (Aftersun) e produção executiva de Peter Tobyansen (Avatar).

Aaron Pierre (Tempo) dá voz a Musafa. Destacam-se também Donald Glover retornando como Simba e o talentoso Lin-Manuel Miranda, que estará à frente da trilha sonora do filme.