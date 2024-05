Jesuíta Barbosa é cobrado por suposto calote em garoto de programa

Reprodução/Instagram/Fabio Audi Jesuíta Barbosa

Jesuíta Barbosa teve o nome envolvido em uma polêmica nesta última quinta-feira (2). Isso porque, o ator da Globo teria supostamente não pago os serviços prestados por um garoto de programa, que revoltado pela situação, expôs o caso nas redes sociais.

Através dos Stories do Instagram, o criador de conteúdo adulto, que se chama Danilo Costa, contou detalhes do encontro que teve com o artista, mas não recebeu o pagamento pelo encontro.

"O Jesuíta me contratou numa noite anterior para um programa. O combinado seria ficar 1 hora por um valor x. Só que ele perguntou se poderia ficar a noite e tudo mais, se eu estava disponível. E eu acabei aceitando a proposta", iniciou ele. O rapaz, por sua vez, contou que não recebeu mais satisfações de Jesuíta Barbosa, tampouco o pagamento combinado de R$ 1,2 mil.

"Só que, deu 4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora. Beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir e eu acabei dormindo nesse meio tempo", detalhou Danilo. "E ele simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou nem me mandou mensagem no outro dia falando: ‘Ó, Danilo me manda seu pix aí’", detonou ele.

O paraense Danilo Costa, criador de conteúdo adulto, acusa o ator Jesuíta Barbosa de contratar seus serviços e não pagar pelo programa. A hora cobrada era de R$ 200 reais. Segundo Danilo, após o serviço, acabou adormecendo, e o ator aproveitou para sair sem pagar. Desde então,… pic.twitter.com/fouBEtMniW (@matheusviggo) May 3, 2024

