Nizam mostra "dotes" em plataforma adulta e enlouquece fãs

Mais uma vez Nizam teve fotos íntimas vazadas na internet. O ex-BBB tem um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto e na última quinta-feira (2), uma imagem explícita das partes íntimas do influenciador, tornou-se pública.

Foi a primeira vez que vazou uma imagem do nu frontal de Nizam. Na cena, o ex-brother surge tomando banho de sunga em um muro cheio de folhas. Logo em seguida, ele já aparece sem nada. A plataforma é para assinantes maiores de 18 anos que estão pagando cerca de R$ 39,90 mensais para ter acesso ao conteúdo do ex-BBB.

O tamanho do documento de influenciador, se é que vocês me entendem, deu o que falar. Sim, queridos leitores, dessa vez não teve como esconder o jogo. Nizam posou do jeitinho que ele nasceu. Vale lembrar que outras imagens sensuais do influenciador, já tinham sido vazadas, mas nenhuma como essa.

Nas redes sociais, fãs escreveram: “Surpreendeu pq de cueca parecia pequeno”. “Gente! Realmente é chocante!!! Vão preparados!”. “Me abriu o apetite”. "É uma senhora mala. Maravilhoso". "Letícia Spiller não é boba nem nada".

Outros ainda acrescentaram: “E não é que o Nizam entregou?” “Queria um assim”. “Fiquei chocado também”. "Dotado!! Mas estão falando que é Photoshop". "A temperatura esquentou, né?" "É boaaaaa!" "Eita povo pra ir aí delírio por pouca coisa".