Após briga com namorado, Britney Spears culpa ciclo menstrual

Reprodução/ Instagram Britney Spears

Britney Spears quebrou o silêncio sobre os boatos de uma discussão acalorada com o namorado, Paul Soliz, esclarecendo que a suposta briga foi inflada pela mídia. Em uma postagem no Instagram, ela desmentiu os rumores: "Só para avisar as pessoas… a notícia é falsa! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte!"

Em meio à sua declaração, ela expressou sua frustração: "A verdade é uma m*rda, então alguém pode me ensinar como mentir?" Britney também compartilhou sua jornada pessoal de autodescoberta e empoderamento.

"Deusas por aí, estou alcançando meu poder superior e além disso, espero que vocês também estejam!!! Preciso de uma escova de dente nova agora, e preciso de um café expresso". Ela ainda justificou seu estado emocional: "Não sei por que me sinto a necessidade de compartilhar isso… Acho que sou apenas uma garota e estou menstruada, então estou irritada… merd*!!!"

O relato reproduzido pelo TMZ, de Britney incluiu detalhes sobre a intervenção dos paramédicos após um suposto incidente no hotel. Ela revelou: "Também torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta". Sua narrativa culminou com uma decisão drástica: "Estou me mudando para Boston!!! Paz".