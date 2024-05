Lucas Buda conta como reagiu ao saber que estava divorciado de Camila Moura

O capoeirista Lucas Buda, de 29 anos, teve seu divórcio com a professora e criadora de conteúdo digital Camila Moura, de 29, confirmado antes mesmo de sair do BBB 24. A separação foi motivada pelos flertes dele com outra participante do reality, Pitel.

Em entrevista para Quem, Lucas expressou sua surpresa com a situação: "Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso, demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido". Desde então, o ex-BBB tem mantido contato com a ex, mas ainda não se encontraram pessoalmente, preferindo dar um tempo para refletir sobre o futuro da relação.

Apesar da separação, Lucas demonstra apoio ao sucesso de Camila: "Desejo que a Camila tenha muito sucesso, que faça dinheiro e mude a vida dela e da família dela. Quero que ela seja feliz, independentemente de estar comigo ou não".

Enquanto Camila investe em sua carreira de criadora de conteúdo digital, com 3 milhões de seguidores no Instagram e uma linha de cosméticos própria, Lucas está focado em seu trabalho e não se deixa distrair pelo assédio pós-BBB: "Atualmente, sou um homem divorciado. O assédio após o programa aumentou naturalmente. A gente está na mídia, está no foco, mas estou muito focado em trabalhar, então isso não me enche os olhos", afirma o ex-participante.

