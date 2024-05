Ex-bbb Nizam explica decisão de produzir conteúdo adulto

Nizam, ex-participante do BBB 24, revelou em entrevista à Quem suas motivações e planos após deixar o reality. Ao iniciar a criação de conteúdo adulto, ele reflete sobre a complexidade da decisão: "Não foi uma decisão fácil, mas também não foi difícil". O paulista explica o processo de tomada de decisão, ressaltando a reversibilidade da escolha e a necessidade de experimentar novos caminhos.

Apesar dos desafios da nova profissão, Nizam expressa confiança e conforto com seu corpo: "Eu gosto do meu corpo, sempre gostei e nunca tive problema, sou bem desinibido". Ele reconhece os desafios enfrentados, mas também destaca o aspecto de autoconhecimento que essa jornada proporciona.

Sobre as fotos produzidas para a plataforma online, Nizam compartilha sua abertura para trabalhar com diferentes profissionais: "Por enquanto só fiz fotos com fotógrafo homem, mas acho que faria com homem ou com mulher também". Ele demonstra uma postura aberta e flexível em relação ao processo criativo e colaborativo.

Embora já conte com 12 mil seguidores, Nizam pondera sobre o impacto desse número em sua carreira e enfatiza sua decisão de manter-se independente: "O meu Privacy é carreira solo". Essa afirmação sugere uma postura firme em relação ao seu trabalho e uma determinação em seguir seu próprio caminho na indústria do entretenimento adulto.

