'Paraíso tropical': 3 reviravoltas marcam o final de Antenor na novela

No final de Paraíso Tropical, novela exibida originalmente em 2007 e atualmente sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, 3 grandes reviravoltas vão marcar a vida de Antenor, personagem interpretado por Tony Ramos.

A primeira delas, envolve a descoberta de um segredo. Na ocasião, o empresário que é dono do grupo Cavalcante descobrirá que é pai de Ivan (Bruno Gagliasso). Quem contará a verdade para Antenor, será Jáder (Chico Diaz).

A segunda reviravolta, no entanto, envolve a morte de Ivan. Momentos depois de descobrir que o rapaz é seu filho, o empresário presenciará a grande tragédia. O personagem de Bruno Gagliasso será assassinado por Olavo (Wagner Moura) e morrerá nos braços de Antenor, que ficará completamente arrasado.

No final de Paraíso Tropical, o personagem de Tony Ramos terá sua terceira grande surpresa. Na ocasião, Antenor descobrirá que será pai. Nas últimas cenas da novela, Lúcia (Glória Pires), confessa que está esperando um filho do empresário. Com isso, os dois reatam o relacionamento e vivem um final feliz.

