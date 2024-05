Com as altas expectativas pelo show de Madonna no Rio de Janeiro, neste sábado (4), a novela A Viagem, atualmente em cartaz no Canal Viva, virou meme após a saudosa Nair Bello (1931-2007), que viveu a personagem Cininha, ter surgido utilizando uma camiseta com a estampa da cantora norte-americana.

A cena em questão foi veiculada durante o primeiro capítulo do clássico folhetim de 1994, que reestreou no canal pago no último mês de abril, e na montagem que repercutiu entre os internautas, a voz da rainha do pop servia de trilha sonora.

A grandiosa atriz que virou meme, no embalo do show de encerramento da turnê de Madonna nas terras brasileiras, infelizmente nos deixou, em 17 de abril de 2007, aos 75 anos, decorrente de falência múltipla nos órgãos, cinco meses após ter sido internada ao ter sofrido uma parada cardíaca.

Nair Bello, para quem não sabe, se consagrou como uma das maiores artistas da TV brasileira, marcada principalmente pelos trabalhos com humor, tendo iniciado a carreira aos 18 anos, no final da década de 1940. Seu último trabalho na comédia foi no Zorra Total, e nas novelas, em Bang Bang (2005).

o mais doido é que esse meme virou realidade e copacabana está exatamente assim pic.twitter.com/OsmfDGRwnP May 4, 2024

VEJA MAIS: Reprise de ‘A Viagem’ estreia no canal Viva: confira 5 curiosidades sobre a novela de sucesso

O post Relembre a morte de Nair Bello, que virou meme com camiseta de Madonna em ‘A Viagem’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.