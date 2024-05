Madonna transforma show em ballroom e recebe Anitta no palco de Copacabana

Madonna transformou o Rio de Janeiro no maior ballroom do mundo. Na noite deste sábado (4/5), no show histórico na Praia de Copacabana, a rainha do Pop chamou Anitta para a bancada de jurados do momento em homenagem à cultura ballroom.

Após a apresentação de Vogue, um dos maiores hits da carreira de Madonna, a cantora recebeu a brasileiras para a celebração. As gêmeas Stella e Estere Ciccone, filhas de Madonna, se apresentaram no desfile.

Durante a apresentação, Anitta e Madonna levantaram placas dando nota 10 para as apresentações. Em determinado momento, dançarinos vestindo apenas jockstrap dançaram no colo das duas cantoras. Confira o momento:

A cultura ballroom começou no bairro de Harlem, no subúrbio de Nova Iorque, criado por pessoas trans, drag queens, pretos e latinos.

Desde a década de 1970, os balls tornaram-se um verdadeiro refugio para a comunidade LGBTQIAPN+. Neles se apresentavam as Houses, que se tornavam a verdadeira família de pessoas que acabaram expulsas de casas por conta das suas sexualidades.