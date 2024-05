Show de Madonna é exibido com 12 minutos de atraso na TV; entenda

A transmissão do show de Madonna em Copacabana, realizada pela TV Globo, apresenta 12 minutos de atraso com relação ao que acontece em tempo real no Rio de Janeiro.

A diva subiu no palco às 22h36, mas a televisão só começou a transmitir a apresentação às 22h48.

O atraso é uma exigência da própria Madonna e de sua equipe, por questões de emergência. Isso porque, caso ocorra algum problema no show ou emergência, o momento não pode ser mostrado no sinal oficial da apresentação.



O pedido têm se tonado comum entre grandes nomes da música. Ivete Sangalo, por exemplo, pediu à Globo que transmitisse o show que marcava 30 anos de sua carreira, no fim do ano passado, com um atraso de 10 minutos com relação ao que acontecia na apresentação.

A transmissão do show foi concebida pela Globo em parceria com Jonas Akerlund, diretor colaborador de longa data de Madonna.