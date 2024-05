Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (8/5)

PROCEDIMENTOS DIVINOS



Data estelar: Lua Nova em Touro.



A providência Divina nunca falha, mas segue procedimentos que, ao nosso ponto de vista, parecem falhar, porque não acontecem na hora nem do jeito que nós pretendemos, mas é por colocarmos nossas pretensões acima dos procedimentos divinos que nos metemos em todas as enrascadas, das quais a providência divina nos tira. Com seus métodos.



Viver com confiança, despreocupados quanto ao futuro, definitivamente não é o dinheiro que brinda com esse estado de ser.



Viver com confiança é algo que se respira, uma epifania constante, o carisma que emana de quem existe sem se obrigar a fazer as contas mesquinhas da criação, preservação ou destruição dos relacionamentos em torno de interesses, mas vive da conexão fraternal que surge espontânea entre os que confiam nos procedimentos divinos.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nada é totalmente seguro, mas tampouco a existência há de ser um enorme oceano inseguro no qual sua alma naufragar. Os estados de ânimo oscilam e nem sempre a gente se sente do jeito que gostaria. E a vida segue.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Procure agir com generosidade e alegria, para que as pessoas com que você tratar hoje não respondam com hostilidade nem tampouco sintam que você está se aproveitando delas. Todo mundo precisa se sentir à vontade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Agora é aquele momento de colocar em ordem a vida interior, analisando minuciosamente cada medo e alegria que sua alma experimentar, de modo a perceber a real origem dessas condições. Conheça melhor sua própria alma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Hoje é dia de colocar ordem em tudo, principalmente nos assuntos que você não consegue resolver contando apenas com seus recursos, precisando da ajuda de outras pessoas. Hora de se articular melhor socialmente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Melhor errar por fazer algo do que depois descobrir que o erro foi não ter feito nada. As coisas andam complicadas para todo mundo, não seria conveniente esperar pelo cenário perfeito para você se atrever a agir.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Lance suas ideias ao futuro, para que o futuro converse com você e estimule sua alma a começar, aqui e agora, uma série de práticas cotidianas que sirvam ao propósito de aproximar esse futuro um pouco a cada dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



O terreno pelo qual você transita é arriscado, mas pode ser trilhado com cuidado e carinho, já que, inevitavelmente, conduz a um estado de vida mais próspero, algo com o qual sua alma vem sonhando. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Abra o jogo com clareza e sinceridade, mas não ao ponto de assustar as pessoas com quem você conversar. A sinceridade não há de se transformar numa atitude hostil que constranja as pessoas, mas em algo esclarecedor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Faça cálculos, evite se atirar precipitadamente na direção das aventuras que estimulam sua alma, porque ainda que essas sejam prazerosas, haverá um custo envolvido em cada passo que você der. Calcule bem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Mostre o melhor de si, procure irradiar sua influência sem pudor, porque sempre haverá por aí quem gostar de você, assim como também haverá pessoas que, independentemente de você ser brilhante, detestarão mesmo assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Procure conforto, segurança e bem-estar, porque sem essas condições o estresse aumenta muito, e quando a mente anda estressada é mais fácil cair na tentação de se envolver em encrencas desnecessárias. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



As boas ideias precisam ser anotadas para refletir melhor sobre elas depois, porque de início parecem brilhantes, mas depois, refletindo melhor e fazendo contas, dá para perceber que eram apenas quimeras. Fantasias.