Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (9/5)

VIVER COM CONFIANÇA



Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



Enquanto nossa humanidade continuar tratando o reino espiritual das hierarquias Divinas como uma hipótese discutível, ou o pomo de discórdia de diversas etnias, nosso mundo continuará também sendo miserável e desgraçado, não importando o quanto inventar tecnologias sofisticadas, armas terríveis e riquezas, nada disso nos poupa da mesquinharia.



Enquanto nosso reino humano não trabalhar lado a lado do reino espiritual a Graça disponível para expressarmos continuará sendo relativa às exceções, aos fatos extraordinários, à promessa do que nossa humanidade é capaz de manifestar quando se aventura além de si mesma e se conecta às realidades mais amplas que lhe outorgam sentido e significado.



Tua relação com o Divino não é uma hipótese, não há nada a discutir ou discordar a respeito, apenas viver com confiança.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pensar atrapalha, mas pensar bem ajuda. Qual é a diferença entre pensar e pensar bem? Quando os pensamentos se pensam sozinhos, isso é o ato ordinário de pensar. Quando você conduz os pensamentos, isso é pensar bem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



As preocupações sempre existirão, mas não é necessário que você as valorize, porque em geral são apenas teorias, e em muitos casos tão teóricas que não tem relação alguma com a prática que você poderia empreender.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Por mais atrapalhadas que sejam suas ações, ainda assim será melhor isso do que continuar teorizando sobre como tudo deveria ser. Definitivamente, é muito difícil que as coisas sejam como deveriam ser. São como são.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Agora é quando sua alma precisa decidir se vai se sacrificar em nome de alguém, ou se vai fazer cara de panorama e fingir que não tem nada a ver com isso. Não há uma solução fácil para esse tipo de dilema, viu?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Você não precisa fazer confissão alguma, inclusive porque isso seria contraproducente, você atrairia uma atenção indesejada sobre seus assuntos. Contudo, é preciso encontrar uma forma de conversar sobre suas inquietações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Algo precisa ser feito, e mesmo que você não saiba o quê, ainda assim terá intuição suficiente para que, de imediato, quando as coisas acontecerem, você saiba como agir. A espontaneidade resolve tudo, você verá.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Os esclarecimentos são bem-vindos, mas saiba você que são temporários, porque na prática ninguém está no domínio de coisa alguma, as pessoas fingem estar no controle, mas vivem angustiadas sabendo que não é assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



No fim, tudo segue de acordo aos planos, porém, ainda assim os resultados são incertos, e isso não é algo que possa ser mudado ou controlado, apenas aceito e transformado em oportunidade de continuar vivendo bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Na teoria, tudo pareceria impossível, mas é só começar a fazer algo prático e, além disso, conversar com as pessoas certas, que você perceberá que as coisas vão acontecendo e se encaixando direito sobre a marcha.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Certamente, tudo dá certo trabalho para se realizar, nada acontece por artes mágicas, porque a única mágica possível no Universo depende de ações eficientes e pontuais, que fazem a realidade acontecer. Nada além.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Um pouco de alegria nunca fará mal a ninguém, porque se a alegria se tornar ofensiva a alguém, é porque essa pessoa não anda nada bem e, ao contrário, se dedica a abaixar a bola de quem estiver sentindo alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Por algum lugar é necessário começar, e no momento é irrelevante acertar na tecla perfeita para isso acontecer, melhor você apenas começar a agir se desapegando dos resultados. Agir pela necessidade de agir e nada além.