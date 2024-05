Claudia Raia revela detalhes inéditos sobre romance vivido com Faustão - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Claudia Raia fez novas confissões inéditas sobre a vida pessoal no passado. A atriz, que participou do Roda Viva, da TV Cultura, nesta última segunda-feira (6), relembrou seus relacionamentos famosos com nomes como Jô Soares (1938-2022) e Faustão.

A artista, que atualmente é casada com o ator Jarbas Homem de Mello, foi inicialmente questionada sobre o período em que viveu romance com o humorista, que morreu em agosto de 2022, e ressaltou que ele foi seu primeiro grande amor.

"O Jô foi um grande relacionamento. O primeiro grande amor. Mesmo. Eu era muito nova. Ele tinha 30 anos a mais. Mas foi extremamente importante em todos os sentidos. Aprendi muito com ele profissionalmente. Ele me deu o nome Claudia Raia. Eu era Maria Claudia Raia", disse a artista. "É meu anjo da guarda. Será sempre. Agora, mais ainda", afirmou ela, que ainda citou Faustão.

Para quem não sabe, Claudia Raia viveu um affair com o apresentador ex-global, entre 1991 e 1992. "Fausto é um grande amigo, amo profundamente. Nos falamos às vezes", resumiu ela.





