PF faz busca e apreensão contra grupo que fraudava contas na Caixa

Na manhã desta terça-feira (7/5), a Polícia Federal executou dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem grupo criminoso, em Ceilândia. A Operação Contas Fantasmas tinha como objetivo combater fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF).

A investigação da PF revelou que os envolvidos estariam praticando as fraudes utilizando documentos falsos para abrir contas bancárias em nome de terceiros em diversas agências da CEF no Estado de Goiás.

Os investigados respondem pelos crimes previstos no art. 171 do Código Penal, entre eles o estelionato, além de outros que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal e aguarda retorno. O espaço segue aberto.