Ex-BBB Emilly Araújo consegue resgate para tios no Rio Grande do Sul

Emilly Araújo, ex-BBB, enfrenta momentos de angústia e desespero diante das enchentes que atingiram sua cidade natal, Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Em entrevista à Quem, a influenciadora compartilhou a preocupação com o resgate de seus tios, Marlene e Marivaldo, abrigados no segundo andar de um prédio comercial cercado pelas águas.

Em um relato emocionante, Emilly descreveu a agonia de perder contato com os familiares por dois dias: "Estou desesperada". Mesmo distante, Emilly mobiliza esforços para ajudar cerca de 500 pessoas afetadas pela tragédia.

Ela relata sua angústia e esforços para contribuir com as vítimas, incluindo a arrecadação de doações em São Paulo. "Estou desesperada! Quero ir para lá ajudar, mas todas as pessoas com quem falo de lá dizem que não adianta ir para lá agora", compartilha a ex-BBB.

A comoção de Emilly se intensifica ao falar sobre as perdas pessoais causadas pelas enchentes, incluindo a destruição de sua casa e a perda de memórias preciosas, como fotos com sua mãe falecida. Ela se emociona ao lamentar: "Minha casa foi destruída, perdi as fotos que tinha com a minha mãe (chora)". A tragédia deixou a influenciadora sem suas lembranças e aprofundou a dor de uma comunidade devastada.

