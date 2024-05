Felipe Neto faz alerta sobre tentativa de boicote a doações para população do Rio Grande do Sul

Felipe Neto se destaca como um dos nomes brasileiros que lideram esforços de arrecadação de fundos para ajudar a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, o youtuber alertou seus seguidores sobre uma possível tentativa de boicote ao canal de doações, alegadamente promovida pela oposição do governo atual. "Atenção: bolsonaristas estão denunciando em massa o nosso PIX", informou o influenciador.

Apesar das adversidades, Felipe Neto celebrou o marco de R$ 3,2 milhões arrecadados e compartilhou um registro da população sendo beneficiada com a entrega de caminhões de água. Em um gesto de generosidade, ele anunciou a compra de mais 90 mil litros de água potável, financiada com recursos próprios.

"Acabei de comprar mais 90 mil litros de água potável engarrafada a ser entregue no RS, do meu bolso, não das doações", afirmou. As consequências das enchentes no Rio Grande do Sul têm sido devastadoras, com centenas de cidades afetadas e milhares de pessoas desabrigadas.

Segundo dados da Defesa Civil, a situação é alarmante, com mais de 19 mil pessoas em abrigos, centenas de feridos e um número significativo de desaparecidos e mortos confirmados. A solidariedade de figuras como Felipe Neto é crucial para amenizar o sofrimento das vítimas e impulsionar os esforços de reconstrução da região.

Chegamos a R$ 3.8 milhões!!!

Falta 1 milhão para batermos a meta e enviarmos AMANHÃ DE MANHÃ mais de 200 purificadores de água potável de grande porte para o RS.

