Prefeito do Rio faz convite para Bruno Mars: "Vamos ajeitar essa data"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou um vídeo no X (antigo Twiter), nesta quinta-feira (9/5), em que justifica o motivo do show do Bruno Mars não ter sido autorizado pela prefeitura. As apresentações na cidade estão marcadas para 4 e 5 de outubro, véspera das eleições, previstas para 6 de outubro. Segundo ele, todo o contingenciamento de segurança estará comprometido com o processo eleitoral.

No vídeo, o prefeito aproveita para convidar Bruno Mars a escolher uma nova data. "Deixo aqui meu convite ao Bruno Mars, nosso Bruninho, para que sim, quer fazer um, dois, três grandes shows aqui no Rio de Janeiro, como já fez, mas em outro data, para que tudo ocorra em perfeita tranquilidade e paz, como a gente tem mostrado ao Brasil e o mundo que o Rio de Janeiro é capaz. Pode vir Bruno Mars. Vamos ajeitar essa data", disse.

O show extra teve a pré-venda e venda de ingressos suspensas após solicitação da prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com a Live Nation, produtora do show que estava marcado para 5 de outubro, as vendas serão postergadas. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (9/5). Os dois shows estão como suspensos no site da Ticketmaster, site de vendas dos ingressos.