Bruno Mars: venda de ingressos para show extra no Rio de Janeiro é suspensa

O show extra do cantor Bruno Mars no Rio de Janeiro teve a pré-venda e venda de ingressos suspensas após solicitação da prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com a Live Nation, produtora do show que estava marcado para 5 de outubro, as vendas serão postergadas. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (9/5).

Atendendo a solicitação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para 05/10 no Estádio Nilton Santos, serão postergadas. pic.twitter.com/dd8oGDvGxw — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) May 9, 2024

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou o X (antigo Twitter) hoje de manhã para chamar de "irresponsabilidade" da produtora a venda dos ingressos. Ele ainda disse que iria acionar a polícia e órgãos de defesa do consumidor. "Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade", disse.

A prefeitura do Rio diz que não autorizou o show devido a proximidade com as eleições, que estão marcadas para 6 de outubro. O outro show de Bruno Mars na cidade está marcado para 4 de outubro, e de acordo com o prefeito também não foi autorizado. Todos os ingressos foram vendidos. Além do Rio, o cantor irá se apresentar em São Paulo e Brasília.

Não comprem!!! Acabei de receber essa notificação pelo aplicativo do meu banco. É incrível a irresponsabilidade dessa @LiveNationBR ! Vou acionar a policia e os órgãos de defesa do consumidor. Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio… pic.twitter.com/iMs0ZFRJZw — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 9, 2024

Em um vídeo, publicado hoje de manhã, Eduardo Paes diz que é impossível realizar os shows nas datas anunciadas já que o contingente de segurança estará todo comprometido com as eleições. "O transporte das urnas começa dias antes", explica. Segundo ele, a prefeitura assegurará que os fãs que compraram ingressos não serão prejudicados. "Esses produtores se acharam mais importantes do que o povo do Rio e decidiram bater de frente com o poder público, achando que a gente ia baixar a cabeça. A gente gosta de festa, mas aqui tem ordem e respeito a lei", afirmou.