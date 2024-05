Gracyanne Barbosa fala pela primeira vez sobre boatos de sexo a três com Belo e Adriano Imperador - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez sobre boatos de sexo a três com Belo e Adriano Imperador. A fake news começou a circular na web dias após a notícia sobre o fim do casamento da musa fitness com o cantor de pagode.

Em entrevista ao "Podcats", programa apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, Gracyanne comentou sobre os boatos de que ela ter feito um ménage à trois com Adriano Imperador e na presença de Belo.

"É uma coisa muito louca! Adriano é muito nosso amigo, o Belo conhece ele há muitos anos, eu conheço desde que eu dançava no Tchakabum, fazia show nas festas dele. E aí, do nada… Eu vi a notícia, mas achei que fosse outra coisa… É muito surreal. Esse tipo de notícia é ruim, mas a gente riu. Eu não estava com Belo, mas quem estava comigo deu risada, achou absurdo", relembrou.

Adriano Imperador nega ménage com Belo e Gracyanne

Anteriormente, Adriano Imperador já havia negado envolvimento com Gracyanne Barbosa e Belo. Na ocasião, o ex-jogador de futebol ainda afirmou que nem sabe o que é ménage. "Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim, sobre o Belo, a Gracyanne e eu. Não sei nem o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho maior respeito pelo Belo, nunca saí com a Gracyanne", disse.

"Ia falar quando surgiu a fofoca, mas achei melhor ficar quieto porque, quando coloca o nome do Adriano, vira uma bola de neve. Esse rapaz que inventou isso de mim, pode ter certeza que vai ser processado. Nunca fiz isso na minha vida. Tinha que ter um pingo de respeito antes de falar isso de mim, isso nunca aconteceu. Estou na minha, não estou mexendo com ninguém. Quando menos espero, inventam coisa de mim. Nunca fiz esse tal de ménage", concluiu.

Adriano Imperador afirma que boato sobre triângulo amoroso com Belo e Gracyanne é mentira: "Eu nem sei o que é esse negócio de ménage". pic.twitter.com/7xNvbbj3Hx — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) April 26, 2024

