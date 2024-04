Reprodução/TV Globo Luciano Huck e Belo

O cantor Belo participou do Domingão com Huck deste domingo (28). Durante a atração, o artista falou sobre o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, Ao comentar sobre a possibilidade de reconciliação com a musa fitness, ele deixou Luciano Huck surpreso.

Inicialmente, Belo mencionou o momento delicado pelo qual vem passando. Ele destacou que não tem sido algo fácil, já que os dois estavam juntos há muitos anos. "Não foi uma semana tão boa… Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida. Estou passando por um momento que obviamente não é bom", disse o famoso.

Na sequência, Belo surpreendeu Huck ao deixar no ar, a possibilidade de reatar o casamento com Gracyanne, já que ainda a ama: "Mas já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos", completou o cantor de pagode.

Vale lembrar que, anteriormente, Gracyanne também já havia mencionado que também continua amando Belo: "Onde existe amor, existe chance. Mas a gente precisa de um tempinho eu acho", declarou a famosa em conversa com o jornalista Gabriel Rangel, do portal LeoDias.

O post Saiba o que Belo falou sobre Gracyanne Barbosa no Domingão e deixou Luciano Huck surpreso foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.