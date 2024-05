Gloria Perez expõe diretor que censurou exibição de beijo gay em novela

Em 2005, quando a novela América, escrita por Gloria Perez, foi ao ar, muitos telespectadores ficaram na expectativa de ver o beijo entre o casal Júnior (Bruno Gagliasso) e Zeca (Erom Cordeiro). A cena, que chegou a ser gravada, e que representaria o primeiro beijo gay em uma novela da TV Globo, entretanto, nunca foi exibida.

Em depoimento ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, Gloria Perez explicou que a decisão de não exibir o beijo gay, partiu de uma reunião entre diretores da emissora.

"O romance entre o Júnior e o Zeca era tão bonito que o beijo merecia ter ido ao ar. A história de amor dos dois foi construída de forma delicada. Mas a direção da emissora achou que a cena não devia passar, porque poderia chocar a maioria de seu público. Talvez chocasse, porque o Brasil é muito mais preconceituoso do que demonstra ser", disse a autora.

Ela acrescentou: "Não discuto: em todas as emissoras do mundo, cabe à direção decidir o que vai e o que não vai ao ar. Fiz a minha parte, que é ousar, criar, escrever e mandar gravar. O beijo estava lindo. Eu, o diretor Marcos Schechtman e os atores ficamos tão ou mais frustrados do que o público", revelou.

Qual diretor proibiu a exibição de beijo gay em América?

Em uma entrevista ao livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, Gloria Perez deu mais detalhes sobre a censura do beijo gay em América. Na época, inclusive, ela citou o nome do diretor que proibiu a exibição da cena.

"Eu e o Marcos Schechtman tivemos uma reunião com o Mário Lúcio Vaz, o Octavio Florisbal, o Manoel Martins e o Durval Honório [executivos da Globo]. O Florisbal decidiu que o beijo não deveria ser mostrado. Nós argumentamos muito, mas não conseguimos mudar a decisão. Na verdade, nem era para ir ao ar o trecho que foi, porque ali já havia a intenção do beijo. A primeira ideia era cortar até isso! Mas conseguimos que pelo menos a intenção ficasse", explicou ela.

Quando a novela América foi disponibilizada no Globoplay, em 2022, algumas pessoas ainda ficaram na expectativa de que a emissora inserisse a cena tão aguardada do beijo gay entre Junior e Zeca na trama. Porém, a sequência nunca foi mostrada.

Conforme abordado no documentário "Orgulho na Tela" (2021), que discute a representatividade da comunidade LGBTQIA+ nas novelas da Globo, todas as cenas gravadas, mas não inseridas nos capítulos, são removidas. Isso significa que a cena do beijo nunca chegará a ser exibida, já que foi deletada. O Globoplay disponibiliza a novela completa, tal como foi originalmente ao ar em 2005. O mesmo acontece na atual reprise do Canal Viva.

Vale lembrar que, um beijo entre dois homens em uma novela do horário nobre da TV Globo, só foi exibido no início de 2014, no último capítulo de Amor à Vida, com os atores Mateus Solano e Thiago Fragoso.

Meu sonho a Globo vazar o beijo cortado entre Zeca e Junior pic.twitter.com/lftLuyQxHS — (@eguadethi) April 19, 2023

nem acredito que vou dizer isso pq to cansada de remake mAS REDE GLOBO EU QUERO REMAKE DE AMERICA EU QUERO VER UM BEIJO DO ZECA E DO JUNIOR SEM CENSURAAAAAAAAAAApic.twitter.com/tscM9zvSCZ — mika (@soobincine) April 23, 2023

Maratonando a Novela América no @globoplay e até hoje não superei que o beijo entre Júnior (@brunogagliasso ) e Zeca (@Eromcordeiro ) não aconteceu. Eu tinha 15 anos, vibrava por dentro, mas por fora, não esboçava reação com medo dos pais. Alguém lembra aí? NOVELÃO #america pic.twitter.com/KWxQYOYaL8 — Ronald Brito (@Ronald_pb) August 25, 2022

O post Em livro, Gloria Perez expôs diretor que censurou exibição de beijo gay na novela América foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.