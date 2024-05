Quadrinistas famosos se unem para ajudar o RS em leilão de artes

Quadrinistas, desenhistas e ilustradores de renome no cenário nacional e internacional se uniram para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, 86 pessoas participaram da ação.

Artistas como Frank Miller, Ivan Reis, Arthur Adams, Jim Lee, Bilquis Evely e mais cederam artes para um leilão beneficente que terá renda revertida para ajudar os desabrigados das enchentes no estado.

A ação Heroes for Brasil contava com artes especiais, únicas e até mesmo itens de colecionador de grandes heróis como Batman, Wolverine, Super-Homem, Capitão América, Vampira, entre outros. Os leilões ocorreram entre o sábado (11/5) e este domingo (12).

The special fundraiser with legendary comic book creators, in aid of Rio Grande do Sul - Brazil, will take place on this profile from Saturday, May 11th, 10 AM EST to Sunday, May 12th, 10 PM EST.



