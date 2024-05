Uma tonelada de metanfetamina é apreendida na Tailândia

As autoridades tailandesas apreenderam uma tonelada de metanfetamina cristalizada, em uma das maiores apreensões desta droga já registradas no país, informou a polícia neste domingo (12/5).

Avaliada em mais de 25 milhões de dólares (R$ 128 milhões na cotação atual) no mercado internacional, a substância foi encontrada durante a inspeção a um caminhão na província central de Nakhon Nayok.

O chefe da polícia nacional, Kittharath Punpetch, disse que sua força, o Exército e autoridades locais monitoraram vários grupos contrabandistas e tomaram conhecimento de um plano para transportar uma grande quantidade desta droga.

Kittharath declarou em entrevista coletiva que 40 sacos de metanfetamina cristalizada, com peso total de uma tonelada, foram encontrados no caminhão.

O motorista foi preso, mas investigadores acreditam que o chefe da rede criminosa seja um tailandês que mora em um país vizinho.

A Tailândia é uma importante rota de trânsito para as drogas ilícitas produzidas na região do chamado "Triângulo Dourado", na fronteira entre o norte do país, o Laos e Mianmar.