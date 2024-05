Anitta mostra vivência em terreiro de candomblé e anuncia clipe

A cantora Anitta usou as redes sociais, nesta segunda-feira (13/5), para compartilhar a vivência em um terreiro de candomblé e anunciar o lançamento do clipe com essa temática para a próxima quarta-feira (15/5). Ela revelou que é filha de Logun Edé, divindade de matriz africana ligada às águas e às florestas. Logun é filho de Oxum, deusa das águas doces, e Oxóssi, caçador das florestas.

"Eu sou Longun Edé, o grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência da minha mãe e a bravura e astúcia do meu pai. Como caçador e pescador, sou minha própria natureza", escreveu Anitta.

"Eu sou o único capaz de reunir todos os mundos. Eu sou o equilíbrio entre homens e mulheres. Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente, olhando para o futuro. Estou no passado, onde reivindico tradições. Estou no futuro onde meu legado é imortal! Eu nunca morro", acrescentou a artista, citando trecho da sinopse da escola Unidos da Tijuca para o carnaval de 2025.

Anitta afirmou que perdeu 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe em que mostrará detalhes sobre sua religião. "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade", disse a artista.