Childish Gambino lança o disco ‘Atavista’, releitura do álbum anterior

Childish Gambino, alter ego do multi artista Donald Glover, lançou, nesta segunda-feira (13/5), o novo álbum intitulado Atavista. Atavista é uma releitura do álbum 3.15.20, lançado em março de 2020. A nova discografia já está disponível em todas as plataformas digitais.









O novo álbum de Childish Gambino reúne 11 canções. Em formato mixtape, Atavista conta com a participação das cantoras Ariana Grande e Summer Walker, nas tracks Time e Sweet thang, respectivamente. O álbum começou a ser produzido em 2020, durante a pandemia, e foi finalizado e lançado este ano com o título Atavista.

Em 2008, Glover criou a faceta Childish Gambino, que explora seu lado musical. O ator e roteirista declarou à imprensa, em abril deste ano, que faria mais dois discos como Childish Gambino. O lançamento de Atavista também conta com o videoclipe Little foot big foot, com a participação inédita do rapper Young Nudy.