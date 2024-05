União de jazz e samba em apresentação do Tico de Moraes Trio

Grupo Tico de Moraes Trio se apresenta no Clube do Choro - (crédito: Foto de divulgação )

Nesta quinta-feira (16/5), a banda Tico de Moraes Trio apresenta, no Clube do Choro, o show Os Sambas da Gente. O espetáculo terá a participação especial da cantora Márcia Tauil e de Adil Silva. O evento tem início às 20h30.

Formado pelo cantor e guitarrista, Tico de Moraes, pelo baterista Misael Barros e pelo tecladista e saxofonista Alexander Raichenok, o grupo jazzísta teve início em 2014 e traz, nas músicas, o amor e a leveza para momentos conturbados. "A gente é um trio de jazz mas que toca de tudo. Então o nosso repertório do trio mistura os standards do jazz americano com a música brasileira, como a bossa nova e os sambas, e a música pop internacional, tipo Begins, Beatle, James Taylor, mas sempre tendo como fio condutor a linguagem do jazz", informa Moraes.

O vocalista da banda, Tico de Moraes, explica que a ideia do álbum surgiu há quase dois anos, após um espetáculo elaborado pelo próprio musicista em homenagem a Emílio Santiago, chamado Saigon. Ao realizar esse primeiro projeto, o compositor teve um contato profundo com o repertório rico em sambas de Santiago. "Foi aí que me despertou a vontade de adicionar mais sambas ao meu repertório para poder cantar", diz. Então, com dois parceiros de composições, Nelson Wellington e Felício Torres, que têm uma forte vivência carioca, compôs o álbum Os Sambas da Gente.

As oito faixas presentes no álbum trazem sambas autorais, com referência às influências dos samba, como Noel Rosa, João Nogueira e Cartola. Entre elas, estão seis faixas autorais e duas de canções clássicas, uma de Ary Barroso, Faixa de cetim, e outra de João Nogueira, Nó na madeira. "A gente faz essa comunicação entre esse samba, que é nossa referência com as coisas que a gente faz hoje em dia, com essa linguagem do jazz. Não é um show de jazz, é um show de samba, mas com o nosso sotaque jazzístico", exemplifica Tico.

O grupo acaba de chegar do Rio de Janeiro, onde fez prévias do que seria o show atual, uma na capital e outra em Visconde de Mauá. Tico revela que obtiveram uma boa aceitação do público em relação ao repertório. "Então, a gente também tem uma expectativa de que o pessoal daqui de Brasília vai curtir bastante", afirma.

Serviço

Show Sambas da Gente

Com Tico Moraes Trio e participações especiais de Márcia Tauil e Adil Silva. Nesta quinta-feira (16/5), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: R$ 35, na BilheteriaVirtual.