Xuxa, Angélica e Whindersson lançam iniciativa para ajudar animais no Rio Grande do Sul

Com mais de 10 mil animais resgatados de áreas alagadas no Rio Grande do Sul, Xuxa, Angélica e Whindersson Nunes lideram uma iniciativa para reunir os pets com seus tutores. O trio lançou um perfil nas redes sociais para concentrar informações e apoio aos animais afetados.

"Muitos animais já foram salvos, mas muitos outros ainda precisam de resgate, abrigo, alimentação", afirmam. Além de convocar os fãs para contribuírem na divulgação das informações, o trio destaca a importância de doações de ração e comida molhada para os animais debilitados.

Um abrigo no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, serve como base para o projeto. Xuxa expressou a necessidade de encontrar novos lares para os animais: "Eles perderam seus melhores amigos e estão procurando desesperadoramente seus donos de estimação, ou um novo dono para chamar de seu amigo".

Angélica reforça o compromisso de oferecer apoio aos animais afetados: "Estamos atentos à situação dos animais e criamos um espaço para acolhê-los, para que possam esperar seus donos, ou para que possam encontrar um novo lar". A iniciativa demonstra solidariedade e mobilização para ajudar os animais que enfrentam dificuldades devido às enchentes.

Observatório dos Famosos.