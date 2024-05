Cantora Juniper lança novo EP ‘Cuz I feel it’, disponível no streaming

Capa do EP 'Cuz I Fell It' da cantora Juniper - (crédito: Instagram/Reprodução)

Juniper, cantora baiana, lança novo EP, com quatro faixas: Oasis, Endless, Uuh, Baby e That's why I love you. Em um projeto com gêneros e línguas misturados, Juniper conversou com o Correio sobre a idealização do projeto: “Idealizar esse EP foi interessante, pois tive que dar o passo sem enxergar a ponte algumas vezes e confiar que tudo daria certo, e é imenso o sentimento de realização e gratidão vendo nascer algo que foi criado com tanto carinho por todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto.”

Cuz I feel it foi produzido por idontcare (Matheus do Deekapz). A parceria dos dois vai além da música. “Matheus e eu nos conhecemos em 2022 e não nos separamos mais, no caso, literalmente, porque somos namorados haha. Mas de forma profissional, decidimos tentar criar juntos e desde a primeira vez já entendemos que daria certo, a nossa forma de criação é muito parecida e tem funcionado para ambos até o momento, aliás: Oasis foi uma das primeiras músicas que criamos juntos em 2022 e está no EP”, conta Juniper.

Em uma mistura de inglês e português, Juniper torna o EP tocante e cheio de surpresas. “A mistura de inglês e português sempre aconteceu de forma bem natural. Entre minhas referências, encontro muitos artistas que cantam na língua inglesa e isso sempre me inspirou. Realmente gosto dessa língua, então misturar com a nossa, que por si só é tão rica, acaba sendo uma forma genuína de entregar um pouco mais de quem eu sou pra minha música”, conta a cantora sobre essa decisão.



O EP de Juniper já está disponível em todas as plataformas digitais.