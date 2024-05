Renan Monteiro, o José Augusto de Renascer, não esconde a alegria pelo crescimento do seu personagem no remake de Bruno Luperi. Cada vez mais apaixonado por Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher trans, ele precisará enfrentar inúmeros preconceitos na trama.

‘É sensível’

"É realmente uma dádiva. Ele é um personagem sensível, que chegou carregado de conflitos na história. Esta virada mostrará maturidade por parte dele. Diferentemente do José Venâncio (Rodrigo Simas), o José Augusto acha a Buba uma mulher incrível e pouco se importa com o que os outros vão pensar (pelo fato de ela ser uma mulher trans). Poder ser porta-voz deste amor, num país tão transfóbico e com altíssimos índices de assassinatos de pessoas LGBTQIAP+, é uma honra", comentou em entrevista para a coluna Play,do jornal O Globo.

O ator também comentou da sua amizade com Marcello Melo Jr., o José Bento na trama. Eles se conhecem desde o grupo de teatro Nós do morro.

"Eu e o Marcello nos conhecemos desde crianças. Já o Juan foi meu aluno de teatro na comunidade, quando ele tinha cerca de 12 anos. Somos da periferia, frutos de projetos sociais, e hoje estamos num projeto de grande destaque. Isso mostra como o Brasil é um país supertalentoso e diverso, e que as pessoas precisam realmente de oportunidade."

O post No ar em Renascer, Renan Monteiro fala sobre papel polêmico: ‘É sensível’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.