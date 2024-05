Kelly Clarkson abre o jogo sobre perda de peso: "Não é Ozempic"

Clarkson não revelou o nome do medicamento que faz uso. - (crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP)

A cantora e apresentadora norte-americana Kelly Clarkson, de 42 anos, abriu o jogo sobre sua perda de peso após a mídia e fãs especularem qual seria o segredo por trás da mudança física apontada como repentina. A revelação foi feita durante conversa da cantora com a atriz e também apresentadora Whoopi Goldberg, no talk show The Kelly Clarkson Show, na segunda-feira (13/5).

"Cada vez que encontro você, você parece mais jovem! Você é como Benjamin Button. É uma loucura toda vez que você entra”, disse Clarkson ao receber Goldberg. "Em primeiro lugar, é todo o peso que perdi. Perdi quase duas pessoas", disse a atriz, explicando ainda que faz uso de um medicamento. Goldeberg aproveitou e afirmou que está "fazendo uso daquela injeção maravilhosa que funciona para pessoas que precisam de ajuda, e tem sido realmente bom para mim”.



Após Goldberg contar que estava fazendo uso de "injeções" para perder peso, Kelly revelou que também faz uso de medicamentos para obter o mesmo resultado. “O meu é diferente do que as pessoas imaginam, mas acabei tendo que fazer isso também porque meu exame de sangue ficou muito ruim. Meu médico me perseguiu por dois anos e eu pensei: 'Não, tenho medo disso. Já tenho problemas de tireoide. Todo mundo pensa que é Ozempic, mas não é. É outra coisa”, disse Clarkson sem revelar o nome da medicação que usa.



A cantora, que perdeu 27 kg, explicou que o medicamento é "algo que ajuda a quebrar o açúcar" e que seu corpo não consegue fazer isso normalmente. Durante o programa, Whoopi, por sua vez, explicou que não estava infeliz com seu antigo corpo, mas que não havia percebido o aumento de peso ao longo do tempo.



A estrela explicou ainda que gravou um programa para seu aniversário, mas quando assistiu em sua casa, não se reconheceu. "É uma coisa estranha… nunca vi isso. Nunca fiquei insegura sobre isso. Eu estava feliz. As pessoas pensavam, 'ah, ela não deve ter ficado feliz'. Não, fiquei feliz, só não vi isso", explicou ela.