Rapper iraniano Tataloo é condenado à prisão

O rapper iraniano Amir Tataloo, preso desde dezembro, foi condenado a penas de prisão após ser julgado por difundir "conteúdo obsceno", entre outras acusações, informou neste domingo a agência estatal Mizan Online.

O cantor e compositor de 36 anos, tatuado da cabeça aos pés, foi um dos pioneiros do rap no Irã, onde iniciou sua carreira no início dos anos 2000.

Sua advogada, Elham Rahimifar, afirmou que trata-se de "uma decisão de primeira instância", passível de recurso.

Segundo a Mizan Online, Tataloo foi condenado a várias penas de prisão, incluindo uma de três anos por "blasfêmia".

Tataloo radicou-se em Istambul em 2018, depois que autoridades iranianas lhe negaram uma licença de atividade musical.

Em dezembro, a Turquia o extraditou a pedido de um tribunal de Teerã.

Amir Tataloo já foi preso várias vezes no Irã, uma delas em 2016, por "perturbar a opinião pública".