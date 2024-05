Helicóptero com presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofre acidente

Um acidente com o helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, foi registrado neste domingo (19/5), na região de Varzaqan, no noroeste do Irã, perto da fronteira com o Azerbaijão. Segundo a agência estatal do país, Raisi retornava de uma agenda oficial no país vizinho, quando o helicóptero precisou fazer uma "aterrissagem brutal".

O local do acidente é uma região montanhosa e de difícil acesso. Equipes de socorro e buscas estão a caminho do local.

Conforme divulgado pela agência estatal, além do presidente Ebrahim Raisi, estavam a bordo do helicóptero várias autoridades locais, entre elas, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian; o governador da província do Leste do Azarbaijão, Malek Rahmati; e o líder de oração de sexta-feira de Tabriz, Hojjatoleslam Al Hashem. Informações não confirmadas dão conta de que o ministro da Defesa também estava na aeronave.

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, disse à televisão estatal iraniana que, devido às difíceis condições climáticas, pode levar algum tempo para que a equipe de busca e resgate chegue ao local do acidente.