Viviane Araújo é escalada para nova novela da Globo após seis anos

Viviane Araújo, que está longe das novelas há cerca de seis anos, foi confirmada no elenco de Mão Dupla, título provisório da próxima das sete da Globo, que possui previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano.

Segundo informações do jornal Extra, a atriz assinou contrato com a emissora carioca, e oficializou seu nome no elenco da obra assinada por Claudia Souto, em que vai repetir a parceria em cena com Aílton Graça, com quem formou uma dupla de sucesso em Império (2014).

Curiosamente, o trabalho de Viviane Araújo na substituta de Família é Tudo será primeiro numa novela desde o nascimento do filho Joaquim, de 1 ano, fruto do seu atual casamento com o carioca Guilherme Militão.

Viviane Araújo estava longe dos folhetins desde O Sétimo Guardião (2018). Sua estreia nas novelas ocorreu em Império. Ela também pôde ter sido vista em Rock Story (2016). Seu trabalho mais recente foi no humorístico Família Paraíso, produzido pelo Multishow.

