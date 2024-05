Santos arrecada R$ 736 mil, valor que doará para o Rio Grande do Sul

Santos vai doar renda do jogo contra o Brusque para o Rio Grande do Sul - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

O Santos arrecadou R$ 736 mil com a bilheteria do jogo contra o Brusque. As equipes se enfrentaram neste domingo (19), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da Série B, com vitória do Peixe por 4 a 0. Ao todo, 10.325 torcedores estiveram presentes neste duelo. Assim, o valor arrecado será todo revertido para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O Alvinegro Praiano estava cumprindo uma punição por conta da confusão que aconteceu no embate contra o Fortaleza, no ano passado, partida que culminou com o rebaixamento do clube. O STJD determinou que o Santos jogasse três partidas da Série B com os portões fechados. Contudo, o Peixe entrou com uma liminar e conseguiu que os torcedores estivessem presentes na Vila Belmiro no duelo contra o Brusque, com o intuito de doar toda a bilheteria para o Rio Grande do Sul.

O STJD havia estipulado um valor mínimo de R$ 500 mil de doação. Caso a renda do jogo não atingisse esse valor, a diretoria seria obrigada a tirar do caixa do clube. A renda, porém, ultrapassou o determinado pelo tribunal.

Agora, o Santos terá mais três jogos de punição pela frente. Entretanto, o clube poderá contar com a presença parcial do público, já que o STJD determinou que o setor destinado a torcida organizada, continuasse fechado durante este período. A liberação total virá apenas no sétimo jogo como mandante na Série B.

Em uma das partidas, o Peixe vai enfrentar o Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Mandante da partida, a liberação de público será parcial e proporcional em relação ao que seria na Vila Belmiro.