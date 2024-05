Após Elas por Elas, Mariana Santos volta a viver romance gay em Mania de Você

A atriz Mariana Santos, que recentemente esteve no ar no remake de Elas por Elas, onde fez par com Karine Teles, voltará a viver um romance gay em Mania de Você, próxima novela das nove da Globo.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, na trama de João Emanuel Carneiro, Fátima, personagem de Mariana, se apaixonará pela vizinha, Diana (Vanessa Bueno).

Este núcleo da novela ainda contará com Danilo Grangheia, interpretando o marido de Diana e também Duda Batsow, que será a filha do casal. A jovem, inclusive, foi destaque ao interpretar a Jéssica em "Todas as Flores", escrita pelo mesmo autor.

Elenco de Mania de Você

Além dos nomes citados acima, a nova novela de João Emanuel Carneiro contará com outros atores famosos como Agatha Moreira, Gabz, Alanis Guillen, Allan Souza Lima, Murilo Benício, Mariana Ximenes, Adriane Esteves, Eliane Giardini, Ana Beatriz Nogueira, Nicolas Prattes, Thalita Carauta, Chay Suede, Ângelo Antônio, Joana de Verona e Bukassa Kabengele. Os atores Samuel de Assis e Bruno Montaleone também são cotados para a nova novela das nove.

