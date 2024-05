Ana Maria Braga mostra indignação com inúmeros furtos após enchentes no RS

Ana Maria Braga, durante o Mais Você neste segunda-feira (20), não escondeu sua indignação a respeito dos inúmeros casos de furtos após as enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive em sedes de empresas.

"Como se não bastasse toda essa tragédia, a população ainda enfrenta criminosos que se aproveitam do cenário… Eu não consigo entender. Caótico! Para roubar as pessoas que já não têm mais nada, a cidade está debaixo d’água! Na cidade de Eldorado do Sul, um bando roubou tratores que estavam dentro de um abrigo e usaram esses veículos para cometerem outros crimes na região. Uma fábrica de alimentos foi saqueada, um prejuízo avaliado em aproximadamente R$ 10 milhões", desabafou.

A apresentadora comentou que, mesmo com tantas doações e generosidade, na situação mais crítica do estado, ainda existem pessoas com esse tipo de comportamento. "É um negócio lamentável mesmo, lamentável… Esse é mais um grande desafio no meio de tantos problemas. Enquanto tem tanta gente boa, generosa, que está arregaçando as mangas para ajudar pessoalmente, indo para lá, ou enviando ajuda… Agora, tem gente que pensa em outra coisa", disparou.

Recentemente, Ana Maria Braga apareceu em um capítulo da reprise de Cheias de Charme, na edição especial da Globo. Na ocasião, a apresentadora recebeu as empreguetes e suas respectivas patroas.

