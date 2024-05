Pitbull ataca adolescente e mata shih-tzu em condomínio de Vicente Pires

O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Pará)

Um pitbull atacou uma adolescente de 17 anos e matou uma cadela da raça shih-tzu, em um condomínio de Vicente Pires, na noite de domingo (19/5). O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com informações preliminares, a adolescente estava andando com a cadela dentro do condomínio. Em determinado momento, por volta de 19h30, o pitbull sem guia e focinheira avançou nos dois. A jovem, numa tentativa de defender a si próprio, além da shih-tzu, ficou ferida.

No entanto, a cadela foi atacada e ferida gravemente após a fúria do pitbull — vizinhos até tentaram dar apoio, mas não conseguiram ajudar a adolescente e o animal. A família chegou a levar a shih-tzu em um médico veterinário, mas a cadela não resistiu e morreu.

A mãe da adolescente registrou boletim de ocorrência na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires). Os investigadores estão em diligências para tentar identificar o tutor do pitbull.

Ataque

No mês passado, uma adolescente foi atacada no pescoço por um cachorro, em Samambaia Sul. O caso ocorreu na QR 317, em frente a uma loja de roupas femininas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), à época, uma equipe da corporação esteve no local e uma ambulância ficou responsável em atender a vítima.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), policiais do Grupo Tático Operacional do 11° Batalhão (GTOP 31) receberam a denúncia de que a vítima havia sido atacada, perto de uma parada de ônibus. No local, os policiais encontraram a adolescente com ferimentos no rosto e um arranhão no pescoço.

O dono de uma borracharia da região testemunhou o ataque e salvou a moça, prendendo o animal dentro de seu estabelecimento. A tutora do cachorro acabou se apresentando à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).