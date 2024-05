Festival de Brasília ganha formatação que regerá três futuras edições

Com o objetivo de promover as três futuras edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) lançou edital, com formatação divulgada no DODF desta terça (21/5). Entidades com propostas de parceria junto ao órgão terão prazo de 30 dias para inscrição. Por chamamento público, será selecionada Organização da Sociedade Civil (OSC) com responsabilidade para conduzir o evento.

Até as 23h59 do dia 20/6, as organizações dispostas à tarefa devem apresentar propostas em conformidade com o estipulado pelo edital. Em material de divulgação, o secretário Cláudio Abrantes destacou: “Entendemos que é fundamental a manutenção e a continuidade para a qualidade do festival". O novo formato que conjuga as edições de 2024, 2025 e 2026. Planejamento estruturado e uma dinâmica consistente estão entre os ganhos, com a novidade, pelo que observou o secretário.

Sob um investimento (total) previsto de R$ 9 milhões, a previsão orçamentária será de R$ 3 milhões para cada uma das edições. Nove parcelas de repasse estão indicadas no cronograma. Um termo de colaboração previsto para assinatura em 8/8/2024 norteará a parceria. Os festivais serão realizados, no Cine Brasília, entre meses de setembro a novembro, a depender de cada edição e terão oito dias de programação. Estão previstas exibições presenciais e ainda atividades virtuais.

Serviços

Edital de chamamento público para realização das edições 57ª, 58ª e 59 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro:https://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Edital-de-Chamamento-Publico-no-15.2024.pdf

Chamamento púbico para celebração de Termo de Colaboração com a OSC : https://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/CHAMAMENTO-PUBLICO-PARA-CELEBRACAO-DE-TERMO-DE-COLABORACAO-COM-OSC.pdf



Formulário de inscrições: https://www.cultura.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/ANEXO-I-Ficha-de-Inscricao.pdf

Período: 21 de maio a 20 de junho (até às 23h59).