Belo relembra assassinato de integrante do grupo Soweto: "Muito difícil"

Belo abriu o jogo sobre sua passagem no grupo Soweto, em que foi vocalista entre 1993 e 2000, onde atualmente participa de uma turnê comemorativa pelos 30 anos de história do grupo, e relembrou o assassinato de um dos integrantes no passado.

Em entrevista ao Conversa com Bial, da Globo, nesta última segunda-feira (20), o cantor relembrou o assassinato do integrante Buiú, em 1997, vítima de latrocínio, em São Paulo. "O Buiú faleceu no começo [do conjunto]. Ele chegou a tirar fotos da capa do [álbum] ‘Refém do Coração’, mas não participou", relembrou ele.

"Muito difícil"

"Fui eu que reconheci o corpo dele. Na época, a comunicação era muito difícil, não tinha celular. Recebi uma mensagem dizendo para ligar para o escritório, falando: ‘Parece que aconteceu um acidente e o rapaz está no hospital da Zona Leste'", explicou Belo.

"Peguei meu carro e fui para lá, quando cheguei já haviam dado o falecimento dele, que sofreu um assalto e foi assassinado por um garoto de 13 anos", lamentou o ex-marido de Gracyanne Barbosa, que aproveitou para enaltecer o projeto comemorativo e de sucesso do Soweto.

"Estamos celebrando à vida, isso que é o mais importante. Na década de 1990 o pagode foi sensacional em todos os sentidos. É muito bom celebrar esses 30 anos, com vida, saúde e relembrar os tempos que viajávamos", disse Belo.

