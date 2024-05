Fã notada por Madonna é demitida por faltar serviço para ir ao show no Rio

A ex-moradora de rua Maria Solange Paulino Amorim, que viralizou com vídeo dançando a música Holiday de sua ídola Madonna, foi até às redes sociais, nessa terça-feira (21/05), desabafar que foi demitida após faltar ao serviço para ir ao show gratuito da artista, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a cearense questiona a decisão da empresa localizada em São Paulo. "Gente, estou desempregada. Infelizmente, eu e minha colega fomos demitidas no dia 15 de maio. Mas quero entender o motivo pelo qual fui demitida. Nós dávamos o sangue pela empresa e, de repente, fomos demitidas", contou no vídeo publicado para os seguidores.

A fã ainda destacou que a maior indignação foi porque todas as ausências do período de maio foram acordadas com antecedência. "As minhas faltas foram comprovadas com atestado, até porque estive três dias doente com dengue. Com relação às outras, foi tudo por conta de entrevistas que foram liberadas junto com a minha chefe. Foi tudo feito dentro da fábrica, mas tudo bem", avaliou.

Ao final, concluiu com positividade em busca de novas oportunidades. "Já estou correndo atrás de outro e com o meu currículo pronto para ser entregue a pessoas e empresas que possam me dar oportunidade".

Ajuda da rainha do pop

A história da Maria Solange com a Madonna é de anos. Há quatro anos o vídeo de Maria dançando a música Holiday, sucesso da artista, viralizou chegando até a própria cantora.

Na época, a cearense, que era moradora de rua e dependente química, pediu ao dono de um bar que a gravasse dançando a música em memória do filho. O histórico de Maria Solange com as drogas se estendeu por mais de 30 anos e acabou se agravando com a morte do filho, Pedro Paulo, que foi assassinado cerca de quatro meses antes do registro e também era usuário de drogas.

Quando o vídeo chegou até a rainha do pop, ela compartilhou nas redes sociais com os dizeres “Você está se sentindo sem esperança hoje? A vida parece uma história ruim atrás da outra? O Apocalipse parece estar virando a esquina? Eu acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esse, nós só precisamos aumentar a música e dançar!”.

O pequeno gesto da artista transformou a vida da cearense que começou a receber ajuda do Instituto Parceiros Brilhantes e se recuperou da dependência química. Sóbria, Maria Solange retomou os estudos a partir da Educação de Jovens e Adultos (EJA).