Disco de Lauryn Hill recebe o título de Melhor Álbum pela Apple Music

Nesta quarta-feira (22/5), a Apple Music publicou as 10 primeiras colocações que faltavam na lista de 100 melhores álbuns da história. A listagem, que era acompanhada atentamente pelos internautas, causou discordâncias ao elencar os discos de maneira quase aleatória. Afinal, a Apple Music não divulgou os critérios utilizados para eleger os álbuns e as respectivas posições.

Body talk (2010), da cantora sueca Robyn, foi o último colocado da lista. Projetos de Travis Scott, Lady Gaga, Michael Jackson e Taylor Swift também foram contemplados pela listagem. O topo da lista foi ocupado com o aclamado The miseducation of Lauryn Hill (1998), da cantora e rapper norte-americana Lauryn Hill. Um dos trabalhos mais bem avaliados não só dentro do rap, mas na música, Lauryn é vencedora de cinco prêmios Grammy em decorrência do disco. O Miseducation — como também é conhecido — é aclamado pelo teor confessional das letras e pela produção, também liderada pela rapper.

Contudo, as colocações têm causado confusão entre especialistas de música, uma vez que álbuns criticamente bem avaliados foram distribuídos de forma pouco óbvia ao longo das posições. Exemplo disso é o Blue (1971), da canadense Joni Mitchell, responsável por remodelar a música folk contemporânea, aparecer logo atrás do 21 (2011), da cantora britânica Adele.

Confira os 10 primeiros colocados da lista:

The miseducation of Lauryn Hill — Lauryn Hill Thriller — Michael Jackson Abbey road — The Beatles Purple rain — Prince & The Revolution Blonde — Frank Ocean Songs in the key of life — Stevie Wonder Good kid, m.a.a.d city — Kendrick Lamar Back to black — Amy winehouse Nevermind — Nirvana Lemonade — Beyoncé

As demais colocações podem ser conferidas no site: Apple Music:100 Melhores Álbuns.



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra.