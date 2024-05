Saiba as características do gato de R$ 100 mil que arranhou Oruam

O rapper Oruam viralizou nas redes sociais após ser arranhado no rosto pelo próprio gato de estimação, o Malandrex, nessa terça-feira (21/5). O animal é da raça Savannah F1, um híbrido de serval, felino africano selvagem, com um gato doméstico. O pet surgiu em 1986, mas passou a ser considerado uma raça em 2021. Ele é bem maior que os gatos de raças convencionais e custa, em média, R$ 100 mil.





Além de Oruam, outras celebridades têm gatos dessa raça, como o cantor Justin Bieber, que tem duas fêmeas. A Savannah surgiu para criar um felino com temperamento mais dócil que o animal selvagem, mas com manchas, aparência e tamanho do serval.

Como é uma raça relativamente nova, cada gato tem um código especial para identificar sua geração. O Savannah F1, que é o tipo do pet de Oruam, nasce do cruzamento de um macho serval e uma gata doméstica. O filhote é 50% a 75% serval. Eles são os mais selvagens entre os híbridos, sendo extremamente ativos. São felinos que adoram brincar, podendo pular até 2,5 metros de altura e correr em alta velocidade. O peso ideal de um Savannah F1 adulto varia de 15 kg a 25 kg. Por ser um animal raro, custa cerca de R$ 100 mil.

Já o Savannah F2, tem um avô serval e a mãe gata doméstica. O filhote é 30% a 37% serval. Esse felino é bem parecido com o F1, mas tem o porte mais robusto. Além disso, é mais afetuoso, gosta de receber o dono na porta e dividir a cama. Seu peso pode variar 15 kg e 20 kg e o preço chega a R$ 47 mil.

O Savannah F3 é altamente adaptável, com temperamento mais próximo a um gato comum. O pet tem um serval como bisavô, sendo de 12,5% a 20% um serval. Por estar mais distantes do serval na linhagem hereditária, se assemelham bastante aos gatos domésticos, com pernas mais curtas e rosto redondo. Seu peso varia entre 12 kg e 17 kg e pode custar cerca de R$ 21 mil.

O Savannah F4 é um gato extrovertido, interativo e bastante adaptável. Seu peso varia entre 12 kg e 17 kg. Ele é a quarta geração de um serval, ou seja, tem o animal selvagem como seu tataravô. É considerado de 6% a 14% serval. Quando o animal tem o quinto avô serval, ele é um Savannah F5, que tem de 3% a 12% da raça selvagem. Ele é o mais dócil e sociável de todos. Seu peso corporal varia de 6 kg a 11 kg. Ambos custam cerca de R$ 13 mil.

O comportamento dos Savannah é diferente do de um gato comum. Eles exigem um alojamento adequado, com estrutura de segurança. Os tipos F1, F2 e F3 podem precisar de telas metálicas para não conseguirem cortar a proteção e fugir. Os Savannah F1 e F2 são indicados para pessoas com tempo e disposição para brincar ou levar os animais para passear. Eles precisam ter contato com a natureza.

Segundo especialistas, quanto mais tempo esses gatos ficam em um ambiente tedioso, mais eles tendem a se comportar como um animal selvagem. Por isso, eles precisam de espaço suficiente e estímulos diários para se exercitarem de forma física e mental. Também é preciso ter cuidado com alimentação, já que comem carne e presas inteiras como aves e ratos.





Já as de gerações mais distantes se alimentam de ração com alta qualidade, com complementação de carne bovina magra ou peixes sem espinhos. As raças F3, F4 e F5 são mais independentes, não demandando muito espaço ou requerendo tempo do tutor, se assemelhando a gatos domésticos entre si. Os filhotes devem ser manuseados desde recém-nascidos e amamentados com mamadeira e leite destinado a gatos.