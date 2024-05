Resumo de Família é Tudo: Netuno e Tom brigam, Luca pede Electra em casamento e mais

Nos próximos capítulos de "Família é Tudo", o público poderá acompanhar tramas intensas e conflitos empolgantes. Entre os principais acontecimentos da semana estão a briga de Netuno e Tom e também o pedido de casamento que Luca fará para Electra.



Além disso, enquanto alguns relacionamentos se complicam, traições e planos obscuros se desenrolam ao longo da história. O vilão Hans, por exemplo, elaborará um plano para prejudicar a galeria de seus primos. Já Vênus, estará completamente envolvida em um mal-entendido com Tom.

Com intrigas, traições e revelações surpreendentes, "Família é Tudo" promete momentos emocionantes e reviravoltas impactantes nos próximos capítulos, deixando os telespectadores ansiosos para descobrir o desfecho dessas histórias envolventes.

Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar em Família é Tudo entre 27 de maio e 1 de junho:

27 de maio (segunda-feira)

"Lupita aceita conversar com Júpiter. Netuno/Léo conta seu sonho para Babbo. Enéas cola cartazes pela cidade, à procura de Netuno/Léo. Jéssica se incomoda quando Murilo afirma que Electra é inocente. Júpiter confessa a Marieta que mentiu para Lupita. Tom pede para Enéas ser seu treinador. Paulina conversa com Brenda sobre o plano para separar Vênus de Tom. Mila se surpreende com o novo visual de Leda. Sheila acusa Chicão de subornar os jurados para favorecer Andrômeda. Nicole perde seu patrocínio. Hans pensa em atentar contra a galeria de seus primos."

28 de maio (terça-feira)

"Hans explica seu plano para Mila. Sheila chantageia Chicão. Plutão tenta convencer Rogério de manter o patrocínio de Nicole. Vênus convida Netuno/Léo para ser o chef do restaurante de sua galeria. Brenda tira os cartões de memória da mochila de Tom. Netuno/Léo confessa a Babbo seu interesse por Vênus. Brenda afirma a Paulina que convencerá Vênus a encontrar Tom no chalé. Mila encontra os planos de obra da galeria e os entrega para Hans. Guto questiona Lupita sobre o que houve entre ela e Júpiter. Nicole tenta arrumar um emprego. Brenda leva Pudim e Laurinha para visitar Vênus na galeria."

29 de maio (quarta-feira)

"Brenda convence Vênus a ir ao chalé encontrar Tom. Júpiter descobre que Leda está na produtora com Luca. Vênus leva Netuno/Léo para conhecer a galeria e o restaurante. Patty se prepara para encontrar Tom. Netuno/Léo não consegue disfarçar sua preocupação com Vênus. Nicole consegue um emprego. Júpiter invade a produtora e retira Leda da sessão de fotos. Jéssica finge apoiar Electra. Hans conta para Jéssica seu plano para acabar com a galeria. Leda denuncia Júpiter para policiais em uma blitz. Vênus flagra Tom com Patty."

Hans em Família é Tudo (Foto: Reprodução/Globo)

30 de maio (quinta-feira)

"Vênus deixa o chalé sem ouvir a explicação de Tom. Patty esconde as chaves do carro de Tom. Jéssica sugere que Hans acabe com Electra, como fez com Frida. Leda, Marieta e Júpiter são levados para a delegacia. Netuno/Léo se preocupa ao saber que Vênus brigou com Tom. Plutão convence Enéas a treinar Nicole. Guto consola Lupita. Max tenta convencer Nicole a aceitar sua proposta e voltar com ele. Chicão revela a Guto e Furtado que está sendo chantageado por Sheila. Netuno/Léo tenta se controlar quando Vênus chega à Fundação. Netuno/Léo avança contra Tom para mantê-lo afastado de Vênus."

31 de maio (sexta-feira)

"Vênus exige que Netuno/Léo e Tom a deixem sozinha. Plutão afasta Max de Nicole. Murilo se angustia perto de Electra. Marieta desconfia das atitudes de Júpiter com Lupita. Andrômeda descobre que ganhou de Sheila no karaokê porque Chicão subornou os jurados. Lulu termina o namoro de Andrômeda e Chicão. Tom percebe que pode ter caído em uma armação para separá-lo de Vênus. Luca pede ajuda a Murilo para comprar um anel de noivado para Electra. Vênus pede para conversar com Netuno/Léo. Tom confronta Paulina sobre o mal-entendido no chalé."

1 de junho (sábado)

"Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia. Vênus tira satisfações com Netuno/Léo por seu comportamento com Tom. Electra reage insegura ao convite para se apresentar com sua turma de dança. Murilo tenta não demonstrar sua tristeza diante de Luca. Hans pensa em sabotar instalação no restaurante da galeria. Leda marca encontro com um homem pelo aplicativo de namoro. Vênus e Luca assinam contrato com a empresa que fará projeto com a Fundação. Chantal alerta Tom para um golpe sofrido por Ramón na empresa. Netuno/Léo incentiva Vênus a não perdoar Tom. Luca pede Electra em casamento."

As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

VEJA MAIS: Família é Tudo comete erro absurdo e deixa público revoltado: "Desistiram do profissionalismo"

O post Resumo de Família é Tudo: Netuno e Tom brigam, Luca pede Electra em casamento e mais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.