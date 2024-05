Ator de General Hospital, Johnny Wactor, é morto em tentativa de assalto

Johnny Wactor nasceu em 31 de agosto de 1986 em Charleston, Carolina do Sul, EUA. Ele começou a carreira artística em 2007. Era ator e produtor e ficou conhecido pelo trabalho em General Hospital (1963), Siberia (2013) e Homens de Coragem (2016).

General Hospital é considerada a mais duradoura série dos Estados Unidos e começou a ser exibida pela ABC em 1963. Jhonny Wactor atuou na série por dois anos entre 2020 e 2022, interpretando o personagem Brando Corbin.

















No perfil oficial da série General Hospital, a equipe lamentou a morte precoce de Johnny Wactor e disse que era um prazer trabalhar com Wactor. "Toda a família do General Hospital está destroçada ao saber da morte prematura de Johnny Wactor. Ele era verdadeiramente único e um prazer trabalhar com todos os dias. Nossos pensamentos e orações vão para os seus entes queridos durante este momento difícil."





O perfil do instagram do ator virou um mural de mensagens de despedida. Nos comentários das fotos mais recentes, internautas e fãs lamentaram a morte de Johnny Wactor.