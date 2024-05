No metrô de Nova York, Luciana Gimenez faz ensaio ousado

Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez estendeu sua estadia em Nova York além da formatura de seu filho Lucas Jagger, aproveitando para explorar a cidade. Em um "rolê" pela metrópole, a atriz fez um ensaio fotográfico com estética dos anos 2000 em uma estação de metrô, compartilhando: "NYC, você tem o meu coração".

Para o ensaio, Luciana escolheu um conjunto jeans com calça de cintura baixa, uma tendência dos anos 2000 agora ressurgindo na moda.

Ela posou nas escadas da Christopher Station e ao lado das máquinas de tickets de embarque, capturando a essência urbana e nostálgica da época.

Além do ensaio, a apresentadora revelou que foi convidada para o show do The Rolling Stones, banda de Mick Jagger, com quem teve um relacionamento no passado, resultando no filho Lucas.

